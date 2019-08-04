Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından birisi olan Şirin Yalçın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş merkezine gelir gelmez sahibi olduğu mağazaya uğrayan Yalçın, burada çalışanları ile uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

Tatil sonrası yoğun bir tempoya giren Şirin Yalçın, yoğun geçen toplantı sonrasında yakın dostları ile bir araya gelip akşam yemeği yedi.