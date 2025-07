9. ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD (BİR ZAMANLAR... HOLLYWOOD'DA - 2019)

Hippi yükselişinin yaşandığı 1969 yılında geçen "Once Upon a Time in Hollywood" filminde, Western filmlerinin yıldızı Rick Dalton ve dublörü Cliff Booth artık tanımadıkları bir şehirde iş yapmaya çalışmaktadırlar. Dalton'un ünlü komşusu Sharon Tate, Charles Manson ve yandaşlarının işleyeceği korkunç bir suçun kurbanı olacakken komşuları olan Dalton ve Booth'un yolları hiç beklemedikleri bir şekilde bu hikayeyle kesişecektir.

imdb puanı: 7.6/10