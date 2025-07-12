Evde sıkılanların yüzünü güldürecek komedi filmleri
Sıradanlıktan sıkıldınız mı? Hayatın rutininden bir süreliğine kopmak istiyorsanız, bu film listesi tam size göre! Bu 10 film, sizi koltuğa çivileyecek
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Süper kahramanlar klişelerinden sıkıldıysanız, kurallara aldırmayan, tuhaf ama sevimli karakterlerle tanışmanın zamanı geldi. Bu listedeki filmler; eğlence, absürtlük ve aksiyon dozunu tam yerinde veriyor. Hazırsanız dünyayı biraz farklı görmeye başlayabilirsiniz.
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1. YES MAN (BAY EVET - 2008)
Filmde Jim Carrey, kendi kendine yardım programına yazılan Carl Allen adlı bir adamı canlandırıyor. Söz konusu program tek ve basit bir ilkeye dayanmaktadır: Her şeye “evet” demek. İlk başta, evet gücünü açığa çıkarmak Carl’ın hayatını inanılmaz ve beklenmedik biçimlerde değiştirir, ama çok geçmeden anlar ki hayatını sonsuz olasılıklara açmanın bazı olumsuzlukları da olabilmektedir.
imdb puanı: 6.8/10
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2. TED (AYI TEDDY - 2012)
Filmde John Bennet'in (Mark Wahlberg), çocukluk dileği gerçek olmuş ve oyuncak ayısı canlanmıştır. Fakat şimdi ayısıyla hayatını devam etmek ve sevgilisiyle ilişkisini kurtarmak arasında bir seçim yapmalıdır.
imdb puanı: 6.9/10
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3. DEADPOOL (2016)
Doktorların teşhisleri sonunda kanser olduğu ortaya çıkan Wade Wilson'ın bilinen tedavi yöntemleri dahilinde hayatta kalma ihtimali yoktur. Ancak Weapon X adlı bir program, onu eskisinden daha iyi hale getirme vaadinde bulunur. Alışıldık süper kahramanlara hiç benzemeyen, umursamaz, tuhaf bir espri anlayışı olan Deadpool, hayatını mahvolma noktasına getirenlerden intikam alma peşine düşecektir.
imdb puanı: 8.0/10
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4. THE UGLY TRUTH (KADIN AKLI ERKEK AKLI - 2009)
Abby, bekârlığı dışında her soruna anında çözüm bulabilen bir TV programı yapımcısıdır. Reytingleri düşüş gösterince, işe yeni alınmış Mike’la ekip olmak zorunda kalır. Erkekler hakkında ipuçları vermekte olan bölümünün reytinglerdeki ani artışı, Mike’ın yerini garantiler. Abby, bekâr komşusu Colin’le tanıştığında ise doğru hamleleri yapmak için Mike’ın görüşlerine ihtiyacı olduğunu anlar.
imdb puanı: 6.4/10
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5. THE BIG LEBOWSKI (BÜYÜK LEBOWSKİ - 1998)
Herkesin Dude diye hitap ettiği Jeffrey Lebowski günün birinde iki gagnsterin evine girip tartaklayarak borcunu ödemesini istemeleri üzerine bir başka Lebowski'nin daha aynı şehirde yaşadığını anlar. Evine giren gangsterlerin odanın görünüşünü tamamlayan halısına işemelerine içerleyen Dude, kirlenen halısını tazmin etmek için diğer Lebowski'nin yanına gider. Bu ziyaret sonucunda işsiz Dude para kazanabileceği bir iş sahibi olmuştur. Sadece "büyük" Lebowski'nin karısını kaçıranlara verilecek fidyeyi söylenen yere bırakması onu zengin bir adam yapacaktır, ancak bu plan düşünüldüğü gibi işlemeyecektir.
imdb puanı: 8.1/10
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6. SNATCH (KAPIŞMA - 2000)
Çaylak lisanssız boks organizatörleri Turkish ve ortağı Tommy yasadışı boks işindeki büyük isim tuğla kafayı maç için ikna ederler. Çingene Mickey maç yerine kendi kurallarıyla oynamaya başlayınca iş çığrından çıkar. Bu arada dört parmak franky ve 86 karatlık elmas londra'da kaybolmuştur. Franky'nin tuzağa düşürüldüğünü öğrenen kuzen Avi, Frakny'yi kontrol etmesi ve elması bulması için sağkoluyla Londra'ya gelir.
imdb puanı: 8.2/10
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7. ISLE OF DOGS (KÖPEK ADASI - 2018)
Günümüzden 20 yıl sonra Japonya'da, köpek nüfusu kontrolden çıkıp, bir de 'köpek gribi' salgını baş gösterince, köpeklerin çöple dolu bir adada karantina altına alınmasına karar verilir. 12 yaşındaki Atari Kobayashi, oraya bırakılmış Spots adlı köpeğini bulmak için büyük bir cesaret örneği göstererek adaya gelir. Adanın diğer köpekleri, Atari'nin Spots'u bulmasına ve bunu yetkililere yakalanmadan yapmasına yardım edeceklerdir.
imdb puanı: 7.8/10
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8. BOOKSMART (KİTAP ÇOCUKLARI - 2019)
Molly ve Amy, akademik olarak oldukça başarılı iki genç kızdır. Liseden mezun olmalarına kısa bir zaman kalmışken Molly ve Amy, lise hayatlarının çoğunu ders çalışarak geçirmiş olduklarını fark eder. Böyle olunca henüz mezun olmamışken daha fazla eğlenmeleri gerektiğine karar verirler. Onlarla aynı yaşta olan diğer gençlerden geri kalmamak için ise dört yıllık eğlencelerini bir yıla sığdırmaya çalışacaklardır.
imdb puanı: 7.1/10
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9. ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD (BİR ZAMANLAR... HOLLYWOOD'DA - 2019)
Hippi yükselişinin yaşandığı 1969 yılında geçen "Once Upon a Time in Hollywood" filminde, Western filmlerinin yıldızı Rick Dalton ve dublörü Cliff Booth artık tanımadıkları bir şehirde iş yapmaya çalışmaktadırlar. Dalton'un ünlü komşusu Sharon Tate, Charles Manson ve yandaşlarının işleyeceği korkunç bir suçun kurbanı olacakken komşuları olan Dalton ve Booth'un yolları hiç beklemedikleri bir şekilde bu hikayeyle kesişecektir.
imdb puanı: 7.6/10
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10. KARA BELA (2015)
Orta yaşa gelmiş, ama hayatı boyunca kuralların hiç dışına çıkmamış bir adam olan Kudret'in hayatı, bir arkadaşı yüzünden karıştığı soygun vakası ve sonrasında aralarına katılan yeni arkadaşlarıyla bir anda değişir, kendini emektar Toros'uyla birlikte Gaziantep'e doğru giderken bulur. Yol boyunca Kudret ve arkadaşlarının başlarına hem tehlikeli, hem de komik birçok olay gelecektir.
imdb puanı: 6.7/10
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