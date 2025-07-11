Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Transfer Kenan Yıldız'a Barcelona ve Bayern Münih talip! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'a Barcelona ve Bayern Münih talip!

        Juventus forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Kenan Yıldız'a Barcelona ve Bayern Münih talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbol Kenan Yıldız, sergilediği performansla adından söz ettirirken, transferin de gözdesi oldu.

        • 2

          Juve'nin, sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladığı 20 yaşındaki milli forvet için eski takımı Bayern Münih ile İspanyol devi Barcelona da devreye girdi.

        • 3

          İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona ve Bayern Münih, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

        • 4

          Haberde ayrıca, Juventus'un yeni dönemde Kenan'a kilit rol vermeyi planladığı ve herhangi bir ayrılığa izin vermeyeceği de belirtildi.

        • 5

          JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR

          Genç yıldızın da Torino ekibinde mutlu olduğu ve sözleşmesinin revize edilmesi halinde takım kalmak istediği ifade edildi.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 7

          Kenan, geçtiğimiz sezon 52 maçta Juventus forması giyerken, 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Habertürk Anasayfa