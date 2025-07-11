Kenan Yıldız'a Barcelona ve Bayern Münih talip!
Juventus forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Kenan Yıldız'a Barcelona ve Bayern Münih talip oldu.
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İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbol Kenan Yıldız, sergilediği performansla adından söz ettirirken, transferin de gözdesi oldu.
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Juve'nin, sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladığı 20 yaşındaki milli forvet için eski takımı Bayern Münih ile İspanyol devi Barcelona da devreye girdi.
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İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona ve Bayern Münih, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
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Haberde ayrıca, Juventus'un yeni dönemde Kenan'a kilit rol vermeyi planladığı ve herhangi bir ayrılığa izin vermeyeceği de belirtildi.
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JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR
Genç yıldızın da Torino ekibinde mutlu olduğu ve sözleşmesinin revize edilmesi halinde takım kalmak istediği ifade edildi.
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Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Kenan, geçtiğimiz sezon 52 maçta Juventus forması giyerken, 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi.