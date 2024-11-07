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        Sır kayıp!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de günlerdir konuşulan "Perihan Getmez kaybı" bugün de gündemdeki yerini koruyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 07.11.2024 - 21:48
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de günlerdir konuşulan “Perihan Getmez kaybı” bugün de gündemdeki yerini koruyor.

        60 YAŞINDAKİ PERİHAN’A NE OLDU?

        6 yıl önce kaybolan Perihan Getmez’in kafaları karıştıran kaybı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de konuşulmaya devam ediyor. Stüdyoya gelen Özcan ve Özkan kardeşlerin ifadeleri bir hayli akılları karıştırıyor.

        KARDEŞLERDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER!

        PARA KARŞILIĞI ANNESİNİ EVLENDİRDİ Mİ?

        Üvey kardeş Özge ve damat Kumral’ın duyumlarını dile getirmesi büyük ses getirdi. Özgür tüm iddiaları yalanladı. “Bir insan annesini nasıl dövebilir? Annesine nasıl el kaldırabilir? Ben annemi neden para karşılığı evlendireyim?” cevabını verdi. Ancak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibinin son birkaç günkü yayından ekranlara getirdiği kesit çok dikkat çekti. Özgür’ün önceki yayında ağzından “Öldürdüm” kelimesi çıkacakken, toparlayıp başka bir cevap vermesi şaşkına çevirdi. Özgür ne saklıyor?

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        #didem arslan yılmaz
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