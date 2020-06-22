Habersiz misafiriniz mi geldi? Sıkıntı yok! Fırın kullanmanıza gerek kalmadan tavada pişirebileceğiniz, yapımında zorlanmayacağınız, Şipşak Böreğimiz hem çok lezzetli hem de çok doyurucu olarak sizi mutlu edecektir. Birkaç malzeme ile börek şipşak karşınızda.

Şipşak Börek için Malzemeler:

3 adet orta boy patates

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı karbonat veya yarım paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

2 yumurta

1 tutam ince doğranmış maydanoz (isteğe göre kullanmayabilirsiniz)

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı un

Şipşak Böreğimizin Yapılışı:

Yumurtaları derin bir kapta iyice çırpıyoruz

Un, süt, tuz, kabartma tozunu ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz

Tavamızı yağlıyoruz

Rendelediğimiz patatesin yarısını tavaya güzelce yerleştiriyoruz

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini koyuyoruz

Ve hazırladığımız sosu bu patatesli kaşarlı katmanın üzerine döküyoruz

İnce doğradığımız maydanozları ekliyoruz

Maydanozların üzerine kaşar peynirini, kaşar peynirin üzerine yarım kalmış olan rendelenmiş patatesimizi koyuyoruz

Tavanın ağzını kapatıp orta ateşte pişirmeye başlıyoruz

Altı pişen ŞİPŞAK Böreğimizi ters çevirip iki tarafında pişiriyoruz

İşte bu kadar kolay! Afiyet olsun.