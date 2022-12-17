Sipahi’nin 2. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Binlerce insanın olduğu stadyumda yaşanan patlamanın korku dolu anlara sahne olduğu tanıtımda Canan’ın Korkut Ali’yi sorgulaması dikkat çekiyor.

“HATIRLADIM SENİ!”

Sipahi’ler Habtor’un peşine düşerken, terör saldırılarına karşı neler yapacakları büyük bir merakla bekleniyor.

SİPAHİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sipahi ekibi, bombayı durdurmayı başarmıştır. Ancak bu onları bekleyen oyunun sadece küçük bir parçasıdır. Ali ise önce Viyana ardından stadyumda karşılaştığı Canan’a bir açıklama borçludur. Aynı zamanda her istihbarat çalışanı gibi ikili hayat yaşayan Ali, kimliğini korumak zorundadır. Habtor’un yaşadığını öğrenen Yıldırım, onu yakalamanın hesaplarını yapmaktadır. Sipahi ekibi çözmeye çalıştıkları gizli oyunu tam olarak öğrenmeye çalışmaktadır. Bunun tek yolu ise iyi planlanmış bir operasyon gerçekleştirmektir. Ancak tüm ekip, bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içerisinde bulurlar.

Sipahi yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!