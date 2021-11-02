Sinovac Medikal Direktörü açıkladı! Aşıda yaş sınırı düşürülmeli mi?

HABERTURK.COM

Çin aşısı Sinovac'ın Medikal Direktörü Dr. Gao, Ankara'ya geldi. Gao, gençlerin ve çocukların aşılanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Gao, "Bizim Faz 1, Faz 2 araştırmalarımız Sinovac aşısının güvenli ve etkin olduğunu gösteriyor. Türkiye'de 3 yaş üstü çocukların aşılanmasını tavsiye ederiz" diye konuştu.

ÇİN'DE 12 VE 17 YAŞ GRUBUNDA AŞILAMA SÜRECİ BİTTİ

Çin'de yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Dr. Gao, "Çin'de çocuklar üzerinde 100 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. 12 ve 17 yaş grubunda aşılama süreci bitti. Şu an 11-13 yaş arası çocuklar için aşılama yapılıyor. Bu süreçte ciddi bir yan etki görülmedi" dedi.

Dr. Gao, Delta ve Gama varyantlarına karşı yeni aşı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, Sinovac'ın etkinliğinin ne kadar sürdüğü sorusuna şu cevabı verdi: "Araştırmalarımıza göre iki doz yaptırmış olanların antikor seviyeleri zamanla düşüyor. 6 ay sonra rapel doz yapılmasını öneriyoruz. Rapel dozun antikor seviyesi ikinci doza göre 10 kat daha yüksek."

Aşı kararsızlığı yaşayanlara da seslenen Gao, "Aşı bizim bu pandemiyi bitirebilmemiz için en önemli silahımız. Sağlıklı bireylerin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Herkes aşı olursa virüs zincirini kırabiliriz" dedi.