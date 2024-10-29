Armut ağacından düşen kişi öldü
Sinop'ta armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü
Giriş: 29.10.2024 - 20:22 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:22
Türkeli ilçesi Düz köyünde yaşayan İlyas Can armut toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı.
Bu sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşen Can, ağır yaralandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Can, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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