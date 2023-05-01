Yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 16 yaralı

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan bir ağır 16 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Yolculardan Onur Özdemir, otobüsün bir anda yoldan çıkarak kanala doğru gittiğini belirterek, “Biz de ne oldu anlamadık. Şoför uyudu mu başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Yolcular olarak hep birlikte ölümden döndük.” dedi.

Bu arada Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.