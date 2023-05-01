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Sinop'ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 16 yaralı

Sinop'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki su kanalına devrildi. Feci kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı

Giriş: 01.05.2023 - 00:30 | Güncelleme: ABONE OL
Sinop'ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 16 yaralı
Yolcu otobüsü su kanalına devrildi: 16 yaralı
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AA

Sinop’ta, yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu, bir ağır 16 kişi yaralandı.

Sinop’tan Kastamonu yönüne giden Fahrettin Ş. idaresindeki yolcu otobüsü, Sinecan köyünde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan bir ağır 16 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Yolculardan Onur Özdemir, otobüsün bir anda yoldan çıkarak kanala doğru gittiğini belirterek, “Biz de ne oldu anlamadık. Şoför uyudu mu başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Yolcular olarak hep birlikte ölümden döndük.” dedi.

Bu arada Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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