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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta müstakil evde yangın: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Sinop'ta müstakil evde yangın: 3 yaralı

        Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken yangında yaralanan 3 kişi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 04:51 Güncelleme: 08.03.2025 - 04:52
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        Müstakil evde yangın: 3 yaralı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Abdaloğlu köyünde Ali Koç'a ait 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle evde mahsur kalan Ali, Mevlide ve Melahat Koç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli de kontrol amaçlı Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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        #Sinop
        #gerze
        #haberler
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