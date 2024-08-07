Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Sinop'ta Satılmış Duran (50) yönetimindeki İstanbul plakalı otomobil, Boyabat Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde Tuncay Şen (48) idaresindeki otomobille çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sürücülerden Duran kaza yerinde hayatını kaybetti.
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Yaralanan sürücü Şen ve araçlardaki Derya Şen (47), Berkay Şen (17), Fatma Duran (18) ve Şengül Duran (48), Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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