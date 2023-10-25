Sinop merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

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Sinop'ta merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince, örgüte maddi yardımda bulundukları tespit edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre; Sinop ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 43 bin 300 avro, 2 bin 150 dolar, 10 çeyrek altın, 3 gram altın ve 1 bilezik ele geçirildi.