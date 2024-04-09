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        Haberler Gündem Güncel Sınırda bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor

        Sınırda bayram yoğunluğu: Kuyruğun sonu görünmüyor

        Artvin'de, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır geçişlerinden olan Sarp Sınır Kapısı'nda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Geçiş için bekleyen TIR kuyruğunun sonu görünmezken trafikte de aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:21 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:22
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          Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır geçişlerinden olan Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu.

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          Türkiye'nin farklı bölgelerinden ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere taşımak için yola çıkan TIR'lar burada yoğunluğa neden oldu.

        • 3

          TIR şoförleri bölgedeki parkların dolması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun emniyet şeridine park ederek sıralarını beklemeyi sürdürüyor.

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          Geçiş belgesinin yanı sıra yaşanan yoğunluk nedeniyle de geçiş sırası bekleyen TIR sayısının ise bugün itibariyle bin 560 olduğu belirtiliyor.

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          Hopa ilçe merkezinden geçen TIR'lar, ilçe merkezinde bayram öncesi yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

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          Uzun araç kuyruklarının yanı sıra trafik de zaman zaman durma noktasına geldi.

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