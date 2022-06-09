Sınır kapısında ele geçti: 320 adet

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 320 arı ele geçirildi.

Sarp Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsü, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz sonucu riskli görülerek X-ray tarama cihazına yönlendirildi.

Daha sonra hangara sevk edilen yolcu otobüsünde, koltukların üst bölümlerinde, poşetlerin arkasına gizlenen 32 kutu içinde 32 kraliçe arı ile 288 işçi arı olmak üzere toplam 320 arı tespit edildi.

Arılara el koyulurken, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu 1 yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma, Artvin'in Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.