'Sınır'ın Türkiye prömiyeri yapıldı
13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Philippe Van Leeuw'in yönettiği 'Sınır' filminin Türkiye prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi
13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde yer alan 'Sınır'ın Türkiye prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Gösterim sonrasında izleyicilerin soruları, 'Sınır' filminin ekibinin katılımıyla cevaplandı. 'Sınır' filmi, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (bugün) Kadıköy Sineması'nda, saat 19.00'da yine film ekibiyle birlikte izleyicilerle buluşacak.
ÖĞRENCİ BİLETİ 20 TL
Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.
'Sınır'
DCP / Renkli Color / 96’
İngilizce; Türkçe Altyazılı
Belçika, Lüksemburg, Danimarka, 2023
Yönetmen... Philippe Van Leeuw
Senaryo... Philippe Van Leeuw
Oyuncular... Vicky Krieps, Mike Wilson, Haydn Winston, Simon Sears, Marla Robinson
Yapımcı... Guillaume Malandrin
Jessica Comley, çöl bölgesinde görev yapan takıntılı bir sınır devriyesidir. Kendini bir göreve, Amerika'yı savunma görevine adamıştır. Bu tutkulu tutumu yüzünden amirlerinin gözleri sürekli üstündedir ve kontrolünü kaybedip zararsız bir göçmeni öldürdüğü gün çizgiyi aşar.