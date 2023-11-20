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        Haberler Magazin 'Sınır'ın Türkiye prömiyeri yapıldı - Magazin haberleri

        'Sınır'ın Türkiye prömiyeri yapıldı

        13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Philippe Van Leeuw'in yönettiği 'Sınır' filminin Türkiye prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 09:45 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:45
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        'Sınır'ın Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi
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        13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde yer alan 'Sınır'ın Türkiye prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Gösterim sonrasında izleyicilerin soruları, 'Sınır' filminin ekibinin katılımıyla cevaplandı. 'Sınır' filmi, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (bugün) Kadıköy Sineması'nda, saat 19.00'da yine film ekibiyle birlikte izleyicilerle buluşacak.

        ÖĞRENCİ BİLETİ 20 TL

        Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.

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        'Sınır'

        DCP / Renkli Color / 96’

        İngilizce; Türkçe Altyazılı

        Belçika, Lüksemburg, Danimarka, 2023

        Yönetmen... Philippe Van Leeuw

        Senaryo... Philippe Van Leeuw

        Oyuncular... Vicky Krieps, Mike Wilson, Haydn Winston, Simon Sears, Marla Robinson

        Yapımcı... Guillaume Malandrin

        Jessica Comley, çöl bölgesinde görev yapan takıntılı bir sınır devriyesidir. Kendini bir göreve, Amerika'yı savunma görevine adamıştır. Bu tutkulu tutumu yüzünden amirlerinin gözleri sürekli üstündedir ve kontrolünü kaybedip zararsız bir göçmeni öldürdüğü gün çizgiyi aşar.

        Adaletli festival!
        Adaletli festival!
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        #sınır film
        #Suç ve Ceza

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