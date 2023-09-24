DEVAMSIZLIK SÜRESİ ÖZÜRSÜZ 10 GÜN, TOPLAM 30 GÜNÜ AŞAN ÖĞRENCİLER BAŞARISIZ SAYILACAK

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.

Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5'inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları işbirliği içinde yapacak.

Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

Öğrencilerin okula aidiyetlerinin artırılması ve okula devamın sağlanması amaçlanarak özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için ön görülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Yatarak tedaviyi gerektiren hallerde sağlık kurumlarınca verilen raporların süresi mevcut devamsızlık toplamı olan süreyi aşan durumlar için de yeni hüküm getirildi.

Buna göre, bu gibi durumlarda hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yatarak tedavi gerektiren durumlarda öğrencilerin devamsızlık sürelerinin kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerde olduğu gibi devamsızlık süresi 60 gün olacak.