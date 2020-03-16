16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs, sinemaların izleyicisi sayısını da oldukça düşürdü.
Sağlık Bakanlığı'nın 'Mümkün olduğunca toplu organizasyonlara katılmayın' uyarısından sonra izleyiciler sinemalardan da uzak durdu.
13 - 15 Mart arasındaki hafta sonunda sadece 166.908 kişi sinemaya gitti.
Ertelemelerden dolayı birçok yeni filmlerin gösterime girmemesi de izleyici sayısındaki düşüşte büyük etken oldu.
35 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda izleyici sayısı, zaten düşük gişesi olan bir önceki haftaya oranla % 69.2 düştü.
Buna bağlı olarak hasılatın düşüşü ise % 60 olarak gerçekleşti.
Hafta sonunda en çok izlenen filmler şunlar;
BLOODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 41.819
Hafta Sonu Hasılat: 815.953 TL
BAYİ TOPLANTISI (4. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 32.161
Hafta Sonu Hasılat: 580.702 TL
Toplam İzleyici Sayısı: 1.031.083
Toplam Hasılat: 18.512.036 TL
ELTİLERİN SAVAŞI (7. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 25.033
Hafta Sonu Hasılat: 449.136 TL
Toplam İzleyici Sayısı: 3.3625.674
Toplam Hasılat: 63.358.22 TL
ZENGO (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 22.893
Hafta Sonu Hasılat: 419.456 TL
Toplam İzleyici Sayısı: 157.635
Toplam Hasılat: 2.789.439 TL
ARAF 4: MERYEM (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 10.068
Hafta Sonu Hasılat: 180.447 TL
Koronavirüs salgını tehdidiyle birçok ülkede sinema salonları tedbir gereği kapatılırken önlem olarak salonların kapasitelerinin %50 oranında düşürüldüğü ABD, 15 - 17 Eylül 2000 tarihleri arasındaki hafta sonundan bu yana en düşük toplam hasılat miktarına ulaşılan hafta sonunu geride bıraktı.
Toplamda yaklaşık 55 milyon $ hasılat toplanırken, yalnızca bir film 10 $ milyonun üzerinde hasılat gerçekleştirebildi. Vizyonun yenileri oldukça düşük performanslarla açılışlarını gerçekleştirirken, hâlihazırda vizyonda olan yapımlar ise hasılatlarında % 60 ve üzerinde düşüşler gördü.
ABD'de 13 - 15 Mart arasında en çok izlenen filmler
Hadi Gidelim: 10,5 milyon $
Aşka İnan: 9,5 milyon $
Bloodshot: Durdurulamaz Güç: 9,3 milyon $
Görünmez Adam: 6 milyon $
Av: 5,3 milyon $
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