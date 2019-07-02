02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin en çok sinema salonuna sahip olan CGV Mars Entertainmet Group, 1 Temmuz'dan itibaren indirimli bilet uygulamasını kaldırdı. Gerekçe ise yeni sinema kanunu olarak bilinen Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi.
1 Temmuz'da yürürlüğe yeni sinema yasasının giren 13'üncü maddesine göre 'Sinema salonu işletmecileri, yapımcı / dağıtımcı onayı olmadan indirimli bilet (halk günü / öğrenci indirimi vb.) satışı yapamaz.'
CGV Mars Entertainmet Group, yeni sinema yasanını bu maddesini göz önünde bulundurarak indirimli bilet uygulamasına son verdi. Kısacası; CGV Mars Entertainmet Group ile şu anda gösterimde olan filmlerin yapımcıları veya dağıtımcıları bir araya gelip indirimli bilet uygulaması konusunda bir görüşme yapmamışlar.CGV Mars Entertainmet Group'un internet sayfasında indirmli bilet görünmüyor.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre CGV Mars Entertainmet Group, halihazırdaki filmlerin yapımcıları veya dağıtımcıları bir görüşme yapılmamasından yola çıkarak indirimli bilet uygulamasını kaldırdı.
Bu durum da izleyicileri çileden çıkardı. Birçok izleyici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla indirimli bilet uygulamasının kaldırılmasını protesto etti.
İşin ilginç yanı CGV Mars Entertainmet Group dışındaki sinema salonu işletmecileri indirimli bilet uygulamasında devam ediyor. Bazı sinema salonu işletmecileri 'İndirimli bilet satışımız devam ediyor' şeklinde açıklama yaptı.
Peki CGV Mars Entertainmet Group, bu konuda ne diyor?
Yapılan açıklama şöyle; "Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla beraber Türkiye'de sinema sektörünün gelişmesine destek vermek ve sinema kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm çalışmalarımızda ilgili yasalara uygun olarak hareket ediyoruz. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklik neticesinde de sinema salonu işletmecilerinin yapımcı / dağıtımcı onayı olmadan indirimli bilet (halk günü / öğrenci indirimi vb.) satışı yapması yasaklandı. Yasaya uyum süreci içerinde yer aldığımız bu dönemde indirimler konusuyla ilgili gerekli imzalar tamamlanmadan hareket etmemeyi tercih ediyoruz. Bu nedenle henüz indirimleri uygulayamıyoruz. Süreç tamamlanır tamamlanmaz indirimleri hayata geçirmeye başlayacağız."
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