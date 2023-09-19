Sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti
Sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evinde babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kayaalp'in hayatını kaybettiğini belirledi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.
SİLAH SESİ DUYULDU
Gazi Bulvarı'nda bir apartmanın ikinci katındaki balkondan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
BABASINA AİT RUHSATLI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı