Televizyon ekranlarının sevilen çocuk dizisi Selana ile ünlenen Sinem Kobal'ın hayatı merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu ile 5 yıl önce dünya evine giren Sinema Kobal hakkında merak edilenleri derledik...

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Oyuncu Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesi Rize, Hemşinli olan Sinem Kobal'ın babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır.

Oyuncu olarak tanınan Sinem Kobal'ın sanat hayatı dansla başlıyor. Henüz dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam ettiren Sinem Kobal Royal Akadem mezunudur.

Lise eğitimini İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nde tamamlayan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır.

Oyunculuk kariyerine Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle başlayan Sinem Kobal henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

Üniversite'yi Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Sinem Kobal ATV'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamasıyla ünlenmiştir.

SİNEM KOBAL'IN KARDEŞİ KİM?

Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'dır ve abla kardeş Selena dizisinde yer almıştır.

SİNEM KOBAL'IN ÇOCUĞUNUN ADI NE?

Sinem Kobal 14 Mayıs 2016 tarihinde oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Çiftin 2020 yılında kız çocukları Lalin İmirzalıoğlu dünyaya geldi.

SİNEM KOBAL HAMİLE Mİ?

34 Yaşındaki Sinem Kobal'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu iddiası sosyal medyanıon en çok konuşulan konularından biri oldu. Ancak Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.