Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmasını isteyen Sinem Kobal, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına ise şu yanıtı verdi:

Sağ olsunlar, çok destek oldular. Güzel bir şeye vesile olduysak ne mutlu bize. Her şey yolunda. Pandemiden dolayı biz de zaten evdeyiz ve çok bir şey yapmıyoruz. O yüzden de sizlerle çok karşılaşamıyoruz. Şimdi de izninizi istiyoruz.