Sinem Kobal'dan eylül sonunda yaza veda
Sinem Kobal için yaz mevsimi, eylül sonunda bitti. Kobal da yaz mevsimini geç bitiren bazı meslektaşları gibi 'Yaza veda' duyurusunda bulundu
Sezonun yorgunluğunun atıldığı, yeni sezona fiziken ve zihnen hazırlık yapıldığı yaz sezonu biteli bir ay oldu.
Bazı ünlüler, takvim yapraklarını umursamadan yaz mevsimini uzattı.
Takvim yapraklarını umursamayan ünlülerden biri de Sinem Kobal oldu.
Sinem Kobal, beyaz gömleği ve pareosuyla bulunduğu paylaşıma; "Yaza veda" notunu düştü.
Sinem Kobal, eylül ayının sonunda; deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram