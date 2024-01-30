Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan tatil pozları - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan tatil pozları

        Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıktı. Ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ne giden Kobal, renkli karelerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ni seçti. Kobal, kızları Leyla ve Lalin ile birlikte uzun bir uçuştan sonra vardıkları adaya varır varmaz kendini kumsala attı.

        • 2

          Sinem Kobal, kaldıkları otelin havuzunda İmirzalıoğlu ile keyif yaptığı anları sosyal medya hesabından yayımladı.

        • 3

          Sinem Kobal, elinde tropik meyveyle eşine verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu.

        • 4

          Ünlü oyuncu, kızının oyun oynadığı anları da paylaştı.

        • 5

          Sinem Kobal, bu fotoğrafına da "D vitamini mutluluğu" notunu düştü.

        • 6

          Sinem Kobal, bu fotoğrafına ise; "Hamilelik, emzirme, lohusalık tekrar hamilelik, emzirme, lohusalık döndüsünden çıkmışımdır" mesajını yazdı.

        • 7

          Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal da tatilde kendilerine eşlik etti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Habertürk Anasayfa