"ÇOK MUTLUYUZ"

İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde şu sözlerle eşinin rahat bir hamilelik geçirdiğini söylemişti:

Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız ve hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde. Gayet sağlıklı, çok mutluyuz.