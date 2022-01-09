Ünlü şarkıcının acı günü

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'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Sinead O'Connor, evlat acısıyla sarsıldı. 2018'de Müslüman olarak 'Shuhada Davitt' adını alan 55 yaşındaki şarkıcının günlerdir kayıp olan 17 yaşındaki oğlu Nesta Ali Shane, hayata veda etti.

Sinead O'Connor, oğlunun ölüm haberini sosyal medyadan açıkladı.

"OĞLUM MÜCADELESİNİ BİTİRMEYE KARAR VERDİ"

Ünlü şarkıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim. Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

Sinead O'Connor'ın dört çocuğundan biri olan Nevi Nesta Ali Shane O'Connor, perşembe gününden bu yana kayıptı. İrlanda polisinin verdiği bilgiye göre Shane, son olarak Güney Dublin'de Tallaght'ta görülmüştü. Polis, cuma günü yaptığı açıklamada da gencin hayatından endişe edildiğini açıklamıştı.

"SENSİZ BENİM DÜNYAM YIKILIR" DEMİŞTİ

Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından çocuğunun kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu.

O'Connor o paylaşımda oğluna şu sözlerle seslenmişti:

Shane, senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme.

O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim." diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı.

"MAVİ GÖZLÜ BEBEĞİM"

O'Connor, oğlunun kaybettikten sonra Twitter hesabında Bob Marley'in bir şarkısını ona ithaf ederek paylaştı. Şarkıcı bu paylaşımına "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz." mesajını yazdı.

"MÜSLÜMAN OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan 2018'de dinini değiştirip Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan şarkıcı, İslam'ı seçtiğini açıklamıştı.

Şarkıcı, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor." demişti.