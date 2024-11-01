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        Haberler Bilgi Gündem Sine-i Millet ne demek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Sine-i Millete dönmek ne demek, ne anlama geliyor?

        Sine-i Millet ne demek? Sine-i Millete dönmek ne demek, ne anlama geliyor?

        Sine-i Millet ne demek sorusunun yanıtı, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması ile ilgili yaptığı açıklama sonrası merak edilip araştırılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında "Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Sine-i Millet ne demek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Sine-i Millete dönmek ne demek, ne anlama geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:47
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        Sine-i Millet ne demek?
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması ile ilgili yaptığı açıklamada "Sine-i Millet" kavramından bahsetti. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası "Sine-i Millet ne demek, ne anlama gelir?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki Sine-i Millete dönmek ne demek, ne anlama geliyor?

        SİNE-İ MİLLET NE DEMEK, SİNE-İ MİLLETE DÖNMEK NE ANLAMA GELİYOR?

        'Sine-i millete dönmek' ifadesi, Türkiye siyasi tarihinde, siyasi temsil meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM'den çekilerek siyasete halk içinde devam etmek anlamında kullanılmaktadır. İfade, Türkiye siyasi tarihinde çok partili döneme geçişle birlikte kullanılmaya başlanmıştır.

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        NASIL UYGULANIR?

        Anayasa’ya göre, sine-i millet kararının uygulanabilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun onayı gereklidir.

        Anayasa'nın 84. maddesi, milletvekillerinin istifalarının Genel Kurul tarafından kabul edilmesini öngörmektedir. Bu madde, "İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı tarafından tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır" şeklinde düzenlenmiştir.

        SİNE-İ MİLLETE DÖNMEK FİİLEN NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

        Sine-i millete dönmeyi fiilen gerçekleştiren tek kişi, 1989’da Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından milletvekilliği görevinden istifa eden DYP üyesi Murat Sökmenoğlu’dur.

        Sökmenoğlu, Turgut Özal’ın Meclis'te yeterli oy çoğunluğunu sağlamadan seçildiğini belirtmiş ve bu durumu protesto etmek amacıyla istifa etmiştir.

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