Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sındırgı'da Erzurum festivali | Son dakika haberleri

        Sındırgı'da "Nene Hatunlar ve Makbule Efeler Buluşuyor" temasıyla Erzurum tanıtımı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Cumhuriyet Meydanında Nene Hatun Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile "Erzurum Çağ Kebabı Yöresel Ürünler Festivali" gerçekleştiriliyor. "Nene Hatunlar ve Makbule Efeler Buluşuyor" temasıyla düzenlenen festival, 17 Kasım'a kadar devam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Nene Hatun Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile "Erzurum Çağ Kebabı Yöresel Ürünler Festivali" gerçekleştiriliyor.

        • 2

          "Nene Hatunlar ve Makbule Efeler Buluşuyor" temasıyla düzenlenen festival, hem yöresel tatları tanıtıyor hem de geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağlıyor.

        • 3

          Yöresel folklor gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle süslenen festival katılımcılara da keyifli anlar yaşatıyor.

        • 4

          Nene Hatun Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Gülen, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Sönmez ile Muhammet Şahin'e teşekkür etti.

        • 5

          Balıkesir Erzurumlular Dernek Başkanı Bülent Orhan Özcan da festivale desteklerinden ötürü belediyeye ve emeği geçen herkese minnettarlığını ifade etti.

        • 6

          Festival heyecanı 17 Kasım 2024 tarihine kadar Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek.

        • 7
        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Habertürk Anasayfa