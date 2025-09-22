Sındırgı 4.9 ile sallandı! 22 Eylül 2025 Pazartesi son depremler listesi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.05'te yaşanan deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte, 22 Eylül 2025 Pazartesi son depremler listesi...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; deprem sonrasında olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. İşte, 22 Eylül Balıkesir depremi ve detaylar...
SINDIRGI SALLANDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 22 Eylül Pazartesi günü saat 00.05'te, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre altında oldu.
AFAD AÇIKLAMA YAPTI
AFAD, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
