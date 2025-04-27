Bu eş anlamlı kelimeler, sincapların doğadaki davranış biçimleri ve yaşam alanlarına ilişkin ipuçları verir. Ağaçların dalları arasında hızla geçiş yapan sincaplar, farklı isimlerle anılır. İşte, Sincabın diğer ismi hakkında merak edilenler…

Enerjik yapısıyla dikkat çeken sincaplar, doğada hızlı hareket etme yeteneği ile tanınır. Bu memeli hayvanlar, yalnızca bu adı ile tanınmaz. Sincap özellikle farklı yörelerde, ‘fındık avcısı’ ya da ‘ağaçta yaşayan sıçrayıcı’ gibi farklı isimlerle de anılır. Bu eş anlamlı isimler, sincapların yaşam tarzını ve doğadaki temel davranışlarını en iyi biçimde yansıtır. Özellikle ormanlık alanlarda ağaçlar arasında sıçrayarak geçiş yapan sincaplar, bu sıçrayıcı özellikleri sebebiyle bu tür isimlerle tanımlanır. Aynı zamanda, sincaplar yiyeceklerini özellikle fındık gibi sert kabuklu besinleri sonbaharda toplayıp toprağa gömme eğilimindedir. Bu davranışları nedeniyle bazı bölgelerde "fındık avcısı" olarak adlandırılırlar. Peki, Sincabın diğer ismi nedir? İşte, Sincabın diğer adı ve eş anlamlısına ilişkin detaylar…

REKLAM advertisement1

SİNCABIN DİĞER ADI NEDİR? Doğada sıkça karışılaşılan sincaplar, çeşitli türleriyle bilinir. Bu sevimli memeliler, özellikle; ormanlarda, şehir çevrelerinde ve park alanlarında yaşarlar. İnsanların ilgisini çeken sincapların, farklı kültürler ve farklı dillerden birden fazla adı bulunur. Fakat, Türkçe’de en yaygın kullanılan ismi ‘sincap’tır. SİNCABIN EŞ ANLAMLISI NEDİR? Türkiye’de ‘sincap’ adıyla tanınan bu memeli hayvanlar, bazı bölgelerde farklı isimlendirmelere sahiptir. Özellikle kasaba ve köy yerleşim yerlerinde, halk arasında sincap terimi yerine ‘ağaçfaresi’ kullanılır. Bu adlandırma, sincapların genellikle ağaçlarda yaşamaları ve hareket tarzlarının ağaç farelerine benzemesiyle ilişkilidir. Bunun yanı sıra, bazı yörelerde sincap için kullanılan diğer adlar şunlardır: Ağaçfaresi: Sincapların sıkça ağaçlarda yaşaması ve bu ortamda hareket etme şekli nedeniyle sincaplara ağaç faresi de denir.

Çam Sincabı: Çam ağaçlarında yaşayan bazı sincap türleri için çam sincabı adı kullanılır. Çam sincabı türü, çam ağaçlarında yuva yaparak hayatını sürdürür.

Kızıl Sincap: Bu türün belirgin şekilde kızıl renge çalan tüy yapısından dolayı verilmiştir. SİNCABIN ÖZELLİKLERİ Genellikle 20-30 santimetre uzunluğunda olan sincaplar, yaklaşık olarak 250 gram ile 1 kg arasında değişen ağırlıklara sahiptir. Geniş gözleri ve uzun, ince kuyrukları bu memelileri diğer türlerden ayıran başlıca özelliklerdendir. Uzun tüyleri, vücutları ve çevik hareket kabiliyetleriyle dikkat çeken sincaplar, ormanlık alanlarda hayatta kalmayı başarır. Ağaçlardan aşağı yukarı inme, hızlı koşma ve uzun mesafelerde zıplama gibi becerilerde oldukça yetenekli olan sincapların beslenme alışkanlıkları da oldukça ilginçtir. Sincaplar çoğunlukla meyveler, tohumlar, fındıklar ve küçük böceklerle beslenirler. Kış mevsiminde besin bulmakta zorlanan bu memeli hayvanlar, yaz boyu yiyeceklerini biriktirerek kışa hazırlık yaparlar.

SİNCAPLARIN TÜRLERİ VE YAŞAM ALANLARI Ormanlık alanlarda, ağaçlarla çevrili alanlarda ve parklarda yaşamayı tercih eden sincapların dünya genelinde pek çok türü vardır. En yaygın olan sincap türü ise kızıl sincap (Sciurus vulgaris) ile koyu gri sincap (Sciurus carolinensis) türleridir. Gri sincap genellikle Amerika kıtasına özgüyken, kızıl sincap ise genellikle Avrupa ve Asya'nın ormanlarında yaygın olarak görülür. Ağaçlarda yuva yapan sincaplar, sadece geceyi değil, soğuk havaları da yuvada geçirirler. Genellikle dalların arasına yuva yaparak yaşamlarını sürdüren sincaplar, kış aylarında uykuya dalmak yerine uyanık kalarak yiyecek aramaya devam eder.

ÖNERİLEN VİDEO