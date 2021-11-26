Şınav, sivil atletik eğitimde, beden eğitiminde ve genellikle askeri beden eğitiminde kullanılan temel bir egzersizdir. Peki Şınav nasıl çekilir? Şınav çekme teknikleri nelerdir?
ŞINAV NASIL ÇEKİLİR?
Yüzüstü yere uzan.
Kollarını kullanarak kendini kaldır.
Sana en uygun şınav türünü seç (Regular, Diamond, Wide-arm)
ŞINAV ÇEKME İPUÇLARI
- Normal şınavı iyi bir formla ve kontrollü olarak yapmak epey zordur, özellikle de yeni başlayanlar için. Eğer ağır ağır ve eksiksiz bir şınavdan sonra hafifçe titrediğini fark ediyorsan çektiğin şınav sana zor geliyor demektir (ya da yeterince ısınmamışsındır!).
- Şınav çekmeden önce ısın. Basit kol esnetme ve gevşeme hareketleri yap. Isınmak yaralanma riskini azaltır ve kasları daha fazla etkinliğe hazırlar. Düzgün bir ısınma rutini sonrasında, egzersizlere doğrudan girişsen yapabileceğinden daha fazlasını kaldırabilir, itebilir ya da çekebilirsin. Kollarını ve bileklerini esnetmeyi unutma, bunlar şınavda kilit noktalardır. İşin bittikten sonra da gevşeme egzersizleri ve hareketleri yap.
- Şınavın en büyük avantajlarından biri, hemen her yerde yapabilmendir. Takılmadan uzanabileceğin kadar büyük bir boşluk bul. Zemin sağlam olmalı ve hareket etmemeli. Yüzey materyali tercihen ellerine zarar vermeyecek bir şey olmalı (mesela çakıl taşı olmamalı).
- Kendini biraz aşağı indirerek başla, sonra giderek daha fazla alçalt. Çok geçmeden alçalmak sana kolay gelecektir.
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