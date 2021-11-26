Şınav, sivil atletik eğitimde, beden eğitiminde ve genellikle askeri beden eğitiminde kullanılan temel bir egzersizdir. Peki Şınav nasıl çekilir? Şınav çekme teknikleri nelerdir?

ŞINAV NASIL ÇEKİLİR?

Yüzüstü yere uzan.

Kollarını kullanarak kendini kaldır.

Sana en uygun şınav türünü seç (Regular, Diamond, Wide-arm)

ŞINAV ÇEKME İPUÇLARI