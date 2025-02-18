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        Haberler Magazin Sinan Özen'den duygusal paylaşım

        Sinan Özen'den duygusal paylaşım

        Şarkıcı Sinan Özen, 5 yaşına giren ikizleri Neva ve Sanberk için duygusal bir paylaşımda bulundu. Neva, doğduğundan bu yana 7 ameliyat geçirmişken, kardeşi Sanberk, "Allah'ım, Neva yürüsün" diyerek onun sağlığı için dua etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 22:04 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:28
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        Duygusal paylaşım
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        Şarkıcı Sinan Özen, 2016'da Burcu Kartal ile evlenmiş ve 2020'de ikizleri Neva ve Sanberk'i dünyaya getirmişti. Neva, sağlık problemleri nedeniyle 7 kez ameliyat masasına yatmıştı.

        Şarkıcının ikiz çocukları Neva ve Sanberk 5 yaşına girdi. Sinan Özen, duygusal bir video paylaşarak çocuklarıyla geçirdiği mutlu anları takipçileriyle paylaştı.

        Videoda; "Çocuklarım, iyi ki varsınız. Sizinle olmaktan çok mutluyum. Neva, bu doğum gününde olmasa da, bir sonraki doğum gününde yürüyerek kutlayacağız. İnşallah, Neva ile birlikte bir sonraki doğum gününde oynayarak, ayakta koşarak kutlayacağız" dedi.

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        Sanberk ise kardeşi Neva için dua ederek, "Allah'ım, Neva yürüsün" ifadelerini kullandı.

        Sinan Özen, paylaşımında şu duygusal ifadeleri kullandı: Bugün bizim için en özel günlerden biri! Canımızın içi Neva ve Sanberk 5 yaşına bastılar! Beş yıl önce dünyamıza kattıkları sevgi, mutluluk ve ışıkla hayatımız daha anlam kazandı. Her kahkahaları, her keşifleri, her ‘ilk’leri bizim için tarifsiz anılar oldu. Bugün, bu güzel yolculuğun bir parçası olan mutlu anlarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Ailemizin büyüyen sevgisiyle nice yıllara! İyi ki varsınız, canım çocuklarım! Sizlerle geçen her an bir armağan. Hep birlikte daha güzel anılar biriktirmeye devam edelim.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #sinan özen

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