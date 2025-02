Sinan Özen'den duygusal paylaşım

Şarkıcı Sinan Özen, 2016'da Burcu Kartal ile evlenmiş ve 2020'de ikizleri Neva ve Sanberk'i dünyaya getirmişti. Neva, sağlık problemleri nedeniyle 7 kez ameliyat masasına yatmıştı.

Sanberk ise kardeşi Neva için dua ederek, "Allah'ım, Neva yürüsün" ifadelerini kullandı.

Sinan Özen, paylaşımında şu duygusal ifadeleri kullandı: Bugün bizim için en özel günlerden biri! Canımızın içi Neva ve Sanberk 5 yaşına bastılar! Beş yıl önce dünyamıza kattıkları sevgi, mutluluk ve ışıkla hayatımız daha anlam kazandı. Her kahkahaları, her keşifleri, her ‘ilk’leri bizim için tarifsiz anılar oldu. Bugün, bu güzel yolculuğun bir parçası olan mutlu anlarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Ailemizin büyüyen sevgisiyle nice yıllara! İyi ki varsınız, canım çocuklarım! Sizlerle geçen her an bir armağan. Hep birlikte daha güzel anılar biriktirmeye devam edelim.