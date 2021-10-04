"İNANILMAZ BİR DUYGUYMUŞ"

Müzisyen Sinan Güleryüz de baba olmanın kendisinde hissettirdiği duyguları açıklamıştı.

Güleryüz, "O saniye itibariyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İnanılmaz bir duyguymuş bu. Sizden bir parçaya bakmak, ona dokunmak, koklamak, nefes alışından tedirgin olmak, 'Her şey yolunda mı?' diye sürekli kontrol etmek... Sayamayacağım binlerce şey var ama hissettiğim ilk şey; Luna doğumhanede ağlarken yanına gittim, hemşireler kundaklıyorlarken eğilip, 'Kızım, korkma. Ben artık yanındayım' dediğimde bir anda sesimi tanıyıp, susması ve o an yaşadığımız şoktu... Sanki aylarca Özge'nin karnından beni hep dinlemiş ve sesimi tanıyıp, buna olumlu bir tepki vermişti. Bu benim için inanılmaz bir durumdu. Özge'nin karnındayken Luna'ya fazlaca gitar çalıp, şarkı söylerdim. Bir gün bunu denedim ve sanki daha önceden birçok sefer bunu önceden duymuş gibi dikkat kesilip, gülümsemeye başladı. Sanıyorum ses dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğunu gösteren iki eşsiz olayı görmüş olduk bizde..." açıklamasında bulunmuştu.