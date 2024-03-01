Sinan Akçıl'dan Murat Kurum için seçim şarkısı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum için seçim şarkısı hazırladı. "Aşkımız Eser Olur" isimli seçim şarkısının sözleri Sinan Akçıl'a ait. Şarkısı için hazırladığı klibi sosyal medya hesabından yayınladı. İşte Sinan Akçıl'ın seçim şarkı sözleri
- 1
Sinan Akçıl’dan Murat Kurum için seçim şarkısı geldi. Akçıl’ın sözleri kendisine ait olan seçim şarkısı merak konusu oldu. İşte Sinan Akçıl’ın Murat Kurum için hazırladığı seçim şarkısı
- 2
SİNAN AKÇIL'IN SEÇİM ŞARKI SÖZLERİ
Hazırlanan yeni seçim şarkısının sözleri ise şöyle:
"Her daim sen varsın aklımda
Her köşen cennet mi karşımda
İstanbul hepimizin
Her yer de var bir izin.
Yağsa da hem yağmur hem de kar
Biz varız bu şehre hizmetkar
İstanbul hepimizin
Her yerde var bir izin.
İstanbul Yeditepe
Çağırıyor bir göreve
Aşkımız şehrimize eser olur
Çıkıyoruz biz yola
Haydi bağır coşkuyla
Sadece İstanbul."
"Çalışmaya kararlıyız"
Klibin sonunda ise Kurum'un, "Bu eşsiz şehrin çağırdığı göreve hazırız. Sadece istanbul için çalışmaya kararlıyız." sözleri yer alıyor.
- 3
SİNAN AKÇIL KİMDİR?
Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da doğru. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.
Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.
Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlenmesinin ardından 11 Mayıs 2022 tarihinde ikinci kez boşandı.
- 4