Sinan Akçıl, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu olması nedeniyle araştırılıyor. Bir küs bir barışık olduğu Burcu Kıratlı ile ikinci kez yollarını ayıran Sinan Akçıl son yıllarda magazin gündeminde de sıkça yer aldı. Peki, Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında ve nereli? İşte Sinan Akçıl hayatı hakkında detaylar...
SİNAN AKÇIL KİMDİR?
Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da doğru. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.
Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.
SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlenmesinin ardından 11 Mayıs 2022 tarihinde ikinci kez boşandı.
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