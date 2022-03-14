"EN ZORU AJDA PEKKAN, EN KOLAYI DEMET AKALIN"

Muhabirlerin, "Birçok isimle çalıştınız. Sizi en çok zorlayan ve en rahat çalıştığınız isimler kimler?" sorusuna yanıt veren Sinan Akçıl, "En zor isim Ajda Pekkan, en kolay isim ise Demet Akalın... Demet, bir kere dinlesin yeter ama Ajda öyle değil. Çok titizdir ve şarkının üstünde bayağı çalışırız." açıklamasını yaptı.