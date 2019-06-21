Yemek sonrası eşi Burcu Kıratlı ile birlikte yürüyüş yaparken bu kezde Canan Karatay’a seslenerek, "Canan hanım görüyorsunuz hem yemek yiyoruz, hem de yürüyüş yapıyoruz. Türkiye’nin en fit kızı yanımda kimse kendine ben fitim demesin." diyerek bu kezde akıllara eski sevgilisi Ebru Şallı’ya gönderme yapmış olabileceğini getirdi.