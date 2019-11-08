"MUTLULUĞUN FORMÜLÜ ÇOK AÇIK"

Yapılan açıklamaların ardından Sinan Akçıl, Kıratlı'nın kucağında gül demeti ile çekilen karesini sosyal medya hesabından, "Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben bir de çiçek" notuyla paylaştı.