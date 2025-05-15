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        Haberler Magazin Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti

        Simge Sağın'ın acı günü

        Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:19
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        Simge Sağın'ın acı günü
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        Simge Sağın, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın, hayata veda etti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Nilay Sağın; hayatını, 45 yaşında kaybetti.

        Simge Sağın
        Simge Sağın

        Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (Cuma günü) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

        Simge Sağın'ın ablası nilay Sağın
        Simge Sağın'ın ablası nilay Sağın
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        #simge sağın
        #Nilay Sağın

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