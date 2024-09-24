Simge Sağın hastanelik oldu
Simge Sağın, Denizli Çivril'de düzenlenen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde sahne alacaktı. Ünlü şarkıcı, konsere kısa bir süre kala rahatsızlanarak hastanelik oldu
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Simge Sağın, Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde konser verecekti.
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Ancak Simge Sağın, konserin başlamasına dakikalar kala öksürük krizine girdi. Nefes almakta zorlanan popçu, durumu kötüleşince Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Ağır gribal enfeksyion geçirdiği anlaşılan Simge Sağın; "Arkadaşlar, konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım" ifadelerini kullandı.
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