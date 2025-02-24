Simay Barlas'ın, Dubai çıkartması
Ünlü oyuncu Simay Barlas, Dubai tatiline çıktı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte bazı ünlü isimler, tatil için sıcak ülkelere gitti.
O isimlerden biri de Simay Barlas oldu.
Simay Barlas'ın tercihi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü şehri Dubai oldu.
Oyuncu, seyahatinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Güneşli havanın tadını çıkaran Simay Barlas, siyah mayosuyla verdiği pozlarla dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram