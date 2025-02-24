Simay Barlas'ın, Dubai çıkartması

Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte bazı ünlü isimler, tatil için sıcak ülkelere gitti.

O isimlerden biri de Simay Barlas oldu.

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Simay Barlas'ın tercihi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü şehri Dubai oldu.

Oyuncu, seyahatinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Fotoğraflar: Instagram