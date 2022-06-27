"GÜZELLİK TAVIRLA İLGİLİ"

Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda hakkında bilinmeyenleri de anlatmıştı.

"Bir kadın ne yaparsa güzel olur veya görünür?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Güzelliğin fiziksel özelliklerle değil tavırla ilgili olduğunu düşünüyorum. İçten gelenin dışa yansıdığının ve iyi niyetin, güzel kalbin fiziksel özelliklerden daha değerli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.