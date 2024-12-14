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        Haberler Gündem Güncel Silopi'de yöresel lezzetler pazarı | Son dakika haberleri

        Silopi'de yöresel lezzetler pazarı kuruldu

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yöresel lezzetler pazarı kuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:57 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:57
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        Silopi'de yöresel lezzetler pazarı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde çeşitli illere ait yöresel tatların yer aldığı pazar açıldı.

        Sanat Sokağı'nda kurulan stantlarda, şehirlerin kendine has lezzetleri sergilendi. Ürünlere Silopililer ilgi gösterirken, pazar sorumlusu Cengiz Barış, vatandaşları 12 gün açık kalacak pazara davet etti.

        Cengiz Barış, "İzmit pişmaniyesi, Trabzon peynir ve tereyağı, Afyon kasap sucukları, Afyon, Malatya lokumları, Antep ve Maraş baharat çeşitleri, Giresun fındık ezmeleri, Bursa Gemlik zeytinleri, Malatya kayısıları, tahin, çörek otu yağı ve takı-toka ürünleriyle Silopi'deki vatandaşları bekleriz" dedi.

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        #şırnak haberleri
        #Silopi ilçesi
        #yöresel ürünler pazarı
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