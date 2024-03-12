Silivri'de sokakta karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı
İstanbul Silivri'de E.Ö., sokakta karşılaştığı husumetlisi İlhan Kalamaz'a kurşun yağdırdı. 9 merminin isabet etiği Kalamaz olay yerinde hayatını kaybetti, E.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu.
Silivri'nin Selimpaşa Mahallesi'ne gelen E.Ö, Elmaslı Sokak ile Bahçeli Okul Sokak kesişiminde otomobil içinde gördüğü husumetlisi İlhan Kalamaz'ı kurşun yağmuruna tuttu.
E.Ö, daha sonra Selimpaşa Polis Merkezi'ne giderek Kalamaz'ı vurduğunu itiraf etti.
Bunun üzerine şüpheli E.Ö. gözaltına alınırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobildeki İlhan Kalamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
14 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI
Polis ekipleri otomobile 9 mermi isabet ettiğini tespit etti. Kalamaz'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüphelinin sorgulamasında 14 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.