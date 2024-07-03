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        Haberler Gündem İstanbul Silivri'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Silivri'de hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Silivri D-100 Karayolu'nda seyir halindeki hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 01:31 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:32
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        Hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, Silivri, D-100 Karayolu, Tekirdağ istikametinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Can A.'nın kullandığı hafif ticari araç, Selimpaşa mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

        Sağlık ekipleri yaralanan sürücü Faruk Can A.'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırırken, araç içindeki yolcu Kemal T.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ölen Kemal T.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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