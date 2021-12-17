Şili'de diktatör Pinochet'in eşi öldü: Halk kutlama yaptı

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Şili'de, diktatör Augusto Pinochet'in eşi Lucia Hiriart 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Hiriart'ın oğlu Marco Antonio, ömrünün son yıllarını tecrit altında geçiren Hiriart'ın Santiago'daki evinde hayata gözlerini yumduğunu kaydetti.

HALK KUTLAMA YAPTI

Pinochet'nin eşi Lucia Hiriart'ın ölüm haberinin ardından yüzlerce Şilili kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

Binlerce Şilili Hiriart'ın hayatını kaybettiğini duyduktan sonra başkent Santioga'da bir araya gelerek kutlama yaptı.

98 yaşında hayatını kaybeden Hiriart'ın son zamanlarda solunum sistemi rahatsızlıklarından tedavi gördüğü biliniyordu.

Hiriart'ın kocasının iktidara geldiği 1973'ten 2016'ya kadar başkanlığını yaptığı vakfın, cunta döneminde hibe yoluyla kamuya ait çok sayıda araziyi devraldığı ve cunta yönetiminin sona ermesinin ardından da satış ve kira gelirleriyle büyük miktarda varlığa hükmettiği biliniyordu.

Eşi Pinochet'in Washington'daki Riggs Bank'daki serveti dolayısıyla 2 kez soruşturma geçiren Hiriart, kendisi ve ailesinin adının karıştığı yolsuzluk davasında da yargılanmıştı.

Şili Yüksek Mahkemesi, Hiriart ve ailesi hakkındaki davaları düşürürken, aileye ait 20 gayrimenkul ve 1,6 milyon dolara da el koymuştu.

Pinochet ise 2006'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Şili'de 11 Eylül 1973'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu.

Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.