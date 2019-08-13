Şile Ağva’da bulunan otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Göksu Nehri kenarı Yakuplu Caddesi Sal Sokak’ta bulunan bir otelde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bayram tatili nedeniyle dolu olan otelin misafirleri yangın başlaması üzerine tahliye edildi. Ağva, Şile, Karacaköy itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bir saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.