Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Şile sahilinde mayın patladı

Şile sahilinde deniz mayını patladı!

Şile'de serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlama sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, sahildeki bir restoranın camları patladı. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş: 14.02.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Şile sahilinde mayın patladı
DHA

Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı. Mayının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şubat 2022´de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz´e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı. Polis ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstifa etti yardıma koştu
İstifa etti yardıma koştu
Diğer gezegenlerde deprem oluyor mu?
Diğer gezegenlerde deprem oluyor mu?
Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi
Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi
Kazakların depremzedeler için kuracağı
Kazakların depremzedeler için kuracağı "yurtlar" yola çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.