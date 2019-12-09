09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay saat 00:20 sıralarında Şile otoyolu Çekmeköy istikameti Tantavi Tüneli çıkışında meydana geldi. İddiaya göre daha önceden meydana gelen trafik kazasını fark eden 34 THA 72 plakalı taksi sürücüsü Ali Cansız yavaşladı.
Onu fark eden 34 VS 1703 plakalı otomobil sürücüsü yavaşladığı sırada arkasından makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 TK 4764 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Hacıoğlu duramayarak 34 VS 1703 plakalı otomobile çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil Ali Cansız'ın taksisine çarparken araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oluşan kaza sebebiyle Şile otoyolu Çekmeköy istikameti bir süre trafiğe kapandı.
KAZA YAPAN SÜRÜCÜNÜN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI
Kaza sırasında takside bulunan soyadı öğrenilemeyen Mehmet isimli yolcu, "Biz takside gidiyorduk eşimle birlikte. Beyaz araç arkamızdaki araca çarptı. Arkamızdaki araçta bize çarptı. Kaza sonrası beyaz otomobilin sürücüsü araçtan inerek kaçtı. Yanında da bir bayan vardı. Daha sonra olay yerine gelen 2 arkadaş aracı kendilerinin kullandığını iddia ediyorlar. Arabayı süren onlar değildi. Yaralı vatandaşlar ambulans ile hastaneye götürüldü. Aracı süren gerçek kişi bulunsun" dedi.
Sürücülerin ifadelerinin çelişkili olması üzerine olay yerine gelen trafik polisleri sürücülerin ifadelerini kamera ile kayıt altına aldı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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