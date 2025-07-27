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        Haberler Gündem Güncel Şile'de deniz yasağı | Son dakika haberleri

        Şile'de denize girmek yasaklandı

        Şile Kaymakamlığı, ilçede iki plaj haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:26
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        Şile'de deniz yasağı
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        Şile Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada aşırı dalga nedeniyle Şile'deki Ayazma ve Ağva Merkez Plajı dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

        DHA'nın haberine göre Şile Kaymakamlığı sosyal medya hesabından ilçede bulunan iki plaj dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

        Açıklamada Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu ifadelerine yer verildi.

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