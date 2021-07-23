Şile'de cankurtaranlara bıçaklı saldırı!

Şile'de serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin, dalgalara kapılıp gözden kaybolmasının ardından Kaymakamlığın kararıyla yoğun dalga ve akıntı nedeniyle can emniyetini sağlamak için denize girmek yasaklandı.
Sahillerde görevli cankurtaranlar, denize girmek isteyen kişilere, can güvenlikleri için yasağı ileterek suya girmemelerini istedi.
Uyarıya rağmen denize girmek isteyen bir grup ise cankurtaranlarla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede gruptakiler, 2 cankurtaranı bıçakla hafif yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 cankurtaran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.
DENİZE GİRMEYE DEVAM ETTİLER
Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün gün boyu denize girmenin yasak olduğunu duyurdu. Ancak Şile'ye gelenler uyarılara rağmen denize girmeye devam etti.
Şile Kaymakamlığı yaptığı açıklamada "Rüzgarlar kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliği 1-2 metre olacağı tahmin edilmektedir. İlçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz 2021 tarihinde gün boyu denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Kaymakamlığın açıklamasının ardından Şile’deki sahillerde belirli aralıklarla "Denize girmek yasaktır" anonsları yapıldı, zabıta ekipleri ise denize girenleri uyardı. Tüm uyarılara rağmen plaja gelenler denize girmeye devam etti.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Dün hava kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri katıldı. Aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi. Çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Yakınları denizde kaybolanlar, zaman zaman dürbün ile denizi taramaya devam etti. Dün sabah saatlerinde dalgalara kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!